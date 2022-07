Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj okradl spící rekreantky a pak je zamknul

ČESKOLIPSKO - Pátrají po něm dokští policisté.

Minulý pátek se ubytovaly v chatkách rekreačního zařízení Bílý kámen v Doksech dvě mladé ženy ze středních Čech , které pak večer vyrazily za zábavou. Z místní diskotéky se vrátily zpět kolem páté hodiny ráno a hned usnuly, aniž by se zamkly. Zhruba po dvou hodinách se jedna z nich probudila a zjistila, že jí chybí kabelka, kterou si odložila vedle postele. Měla v ní osobní doklady, dvě platební karty , dva mobilní telefony značky Samsung a hotovost 2 500 korun, vše v hodnotě 22 000 korun. Zloděj navíc prokázal "smysl pro humor" a turistky v chatce uzamkl, takže se ven dostaly jen oknem.

A nejsou jediné, koho zloději v kempu Bílý kámen okradli. Třem kamarádům z Vysočiny tu zase někdo minulý měsíc odcizil z chatky batohy s osobními věcmi a penězi v době, když vyrazili mezi lidi do hospody. Stalo se to mezi půl jedenáctou v noci a druhou hodinou nad ránem. V rukách neznámého zloděje skončilo mimo jiné i 22 000 korun v hotovosti. Cennosti a peníze by si návštěvníci kempů měli proti krádeži dobře zabezpečit, a to nejlépe v úschovných boxech. Pokud takové služby rekreační zařízení nenabízí, cennosti nespouštějte z očí a používejte víc platební karty.

14. 7. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

