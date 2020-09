Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj okradl seniora o berlích

ÚSTÍ NAD LABEM - Policistům se v krátké době podařilo pachatele dopadnout

Krásnobřezenští policistům se podařilo objasnit případ okradeného seniora. Na základě kamerových záznamů vytipovali pachatele, který se následně k činu přiznal. Tento pachatel v ranních hodinách v ulici U Pivovarské zahrady okradl 73letého seniora. Seniora si vyhlídnul ve chvíli, kdy vybíral u bankomatu peníze. Následně se za ním vydal a všimnul si, že si peněženku vkládá do zadní kapsy kalhot. V tu chvíli k němu přiběhl a peněženku vytáhl. Vzhledem k tomu, že se jednalo o seniora s berlemi, který si ani nestačil pachatele všimnout, tak policisté museli vyhodnotit všechny dostupné kamerové záznamy. Díky jejich osobní znalosti se podařilo pachatele ztotožnit a zadržet. V současné době ve zkráceném přípravném řízení čelí podezření z trestného činu Krádeže a Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí mu trest odnětí svobody v rozmezí od 1 roku do 5 let.

Ústí nad Labem 10. zárí 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

