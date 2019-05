Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj odcizil pět motorových pil a bourací kladivo.

BEROUNSKO – Po pachateli policisté pátrají.

V době od dne 22. 5. 2019 od 22:00 hodin do dne 23. 5. 2019 do 11:00 hodin, v obci Malé Přílepy, vnikl neznámý pachatel na pozemek rodinného domu, u kterého se nachází budova s dílnou. Do této pachatel vnikl odemčenými dveřmi a odcizil zde motorovou pilu zn. Stihl MS462C-M oranžové barvy, motorovou pilu zn. Stihl MS251, oranžové barvy, motorovou pilu zn. Stihl MS211 3/8, oranžové barvy, motorovou pilu zn. Stihl MS261 C-MVW, oranžové barvy, motorovou pilu zn. Husquarna Raucher s lištou Stihl a bourací kladivo zn. Extol v kufru. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 61.800,-Kč.

Po neznámém pachateli pátrají berounští policisté, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění na tel. 974 872 700, zároveň nevylučují, že by se mohl snažit odcizené věci nabízet k prodeji.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

24. května 2019

