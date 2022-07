Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj odcizil měděný kabel

České Budějovice - Ukradl ho přímo z výkopu vedle silnice.

Policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné pátrají po neznámém pachateli, který se dopustil někdy v době od 2. do 4. června trestného činu krádeže. Zamířil do ulice Generála Píky v Českých Budějovicích, kde před odbočovacím pruhem do ulice Horní z výkopu vedle hlavní silnice odcizil několik desítek metrů měděného kabelu. Způsobil tak škodu za více než 11 000 korun. Policisté na místě činu provedli všechny nezbytné úkony a nyní se případem intenzivně zabývají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

6. července 2022

