Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj notebooku dopaden

CHOMUTOVSKO - Odcizený notebook policisté zajistili a vrátili majiteli; Svého chlebodárce připravil o peněženku.

Začátkem února přijali policisté oznámení o krádeži nového notebooku z prodejny elektra v Chomutově. Zaměstnanci prodejny zjistili, že z volně přístupného regálu byl odcizen notebook v hodnotě téměř 13 tisíc korun. Událost tedy oznámili policii. Šetřením se podařilo ustanovit osobu podezřelého. Je jím 31letý muž z Kadaně. Ten měl notebook z prodejny nepozorovaně odnést a zamířit s ním rovnou do zastavárny. Tam ho měl prodat za pouhé dva tisíce korun. Policisté následně notebook v zastavárně zajistili a nepoškozený ho vrátili majiteli. Podezřelý, který je v současné době dokonce ve zkušební době podmíněného odsouzení za trestný čin krádeže, se ke svému jednání přiznal. S ohledem na jeho předchozí odsouzení mu nyní hrozí vyšší trest. Ve vězení by mohl strávit až tři roky.

Svého chlebodárce připravil o peněženku

Policisté ukončili prověřování případu krádeže peněženky, k níž mělo dojít v listopadu na parkovišti v Chomutově. Poškozený si peněženku odložil na střechu svého osobního vozidla zaparkovaného před chomutovským hypermarketem. Pak z místa odjel, a to i se svými zaměstnanci, které vezl do práce. V peněžence měl kromě osobních dokladů i finanční hotovost ve výši téměř 9 tisíc korun. V průběhu šetření vyšlo najevo, že o peněženku ho měl připravit jeden z jeho pracovníků, který zřejmě využil chvilkové nepozornosti a vzal ji ze střechy vozidla. Vyšetřovatel tedy tento týden obvinil 31letého Jirkovana z trestného činu krádeže. Pokud jeho vinu soud prokáže, může mu uložit trest odnětí svobody až do výše dvou let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 12. února 2020

