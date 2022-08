Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj na veřejných toaletách

Tábor – Bechyně – Škoda byla odhadnuta na více než 18 tisíc korun.

Z přečinů poškození cizí věci a krádež je podezřelý dosud neznámý pachatel, který se protiprávního jednání dopustil v přesně nezjištěné době od 12. do 14. srpna 2022 v ulici Libušina v Bechyni. Poškodil vstupní dveře do budovy veřejných toalet a dále způsobit škodu na mincovníku, z kterého odcizil drobné mince v hodnotě zhruba 500 korun. Do budovy následně vnikl násilným překonáním okna. Na toaletách nic jiného neodcizil ani nepoškodil a stejnou cestou budovu opustil. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na více než 18 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

15. srpna 2022

