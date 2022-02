Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj na gymnáziu

České Budějovice - Odcizil dva notebooky.

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice pátrají po neznámém pachateli, který někdy v době od 9. do 10. února zavítal na jedno českobudějovické gymnázium a dopustil se zde trestného činu krádeže. Pachatel v jedné z učeben překonal zámek stolní zásuvky a odcizil odtud notebook značky HP. Zamířil pak do další učebny, kde rovněž za použití násilí vnikl do zásuvky stolu, odkud ukradl opět notebook značky HP. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, dosáhla výše bezmála 22 000 korun. Policisté se případem intenzivně zabývají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

11. února 2022

vytisknout e-mailem