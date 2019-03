Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zloděj, který o sobě tvrdí, že je kleptoman

PLZEŇ – Odcizil čtyři balení kuřecích řízků a láhev vína.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Slovany sdělili podezření z přečinu krádež. Podezřelým je 76letý muž z Plzně. Ten koncem března v ranních hodinách přišel do nákupního střediska na Slovanech. V prodejně potravin si následně do své přinesené kabely postupně uschoval čtyři balení kuřecích řízků a láhev bílého vína. Se zbožím prošel přes pokladní zónu, aniž by ho zaplatil. Před vchodem do prodejny byl zastaven pracovníkem ostrahy. Důchodce policistům uvedl, že si myslí, že je kleptoman, ale diagnózu nemá uznanou. Starší zloděj se svého jednání dopustil i přes to, že byl za přečin krádeže již v minulosti odsouzen k trestu domácího vězení, který ještě nevykonal. Policisté ve věci konají zkrácené přípravné řízení a pachateli krádeže hrozí až tři roky vězení.

nprap. Michaela Raindlová

26. března 2019

