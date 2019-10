Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj kradl, kde se dalo

PŘÍBRAMSKO - Včera dne 1. října sdělili příbramští kriminalisté 31letému muži z Příbrami obvinění z pěti trestných činů,

konkrétně z krádeže, poškození cizí věci, z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, z porušování domovní svobody a z neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru. Za uvedené činy mu hrozí až dva roky pobytu za mřížemi.

Během čtyř měsíců, od začátku června do konce září, má mít na svědomí nejméně 13 případů. Způsobil přitom škodu ve výši 60 tisíc korun. Násilím vnikl do pěti bytových domů v Příbrami, do garáže, do bytu, do tří mincovníků vysavače u benzínových čerpacích stanic a třikrát kradl v příbramských prodejnách.

Nejvíc se dotyčný napakoval v jednom bytě, kde kradl v době, kdy v něm spali jeho majitelé. Odcizil zde několik desítek náušnic, prstýnky, řetízky, hodinky, parfémy, tři mobilní telefony, peněženky s finanční hotovostí, klíče, ale také krémy na ruce, tabák či montérky. Dále tu ukradl i platební karty, z těch se pokusil opakovaně vybrat hotovost, což se mu nepodařilo. Obyvatele bytu vzbudil šramot, zloděj však stihl utéct. Některé věci po cestě poztrácel a některé následně věnoval své přítelkyni.

V prodejnách zcizil téměř třicet sprchových gelů, které si schovával pod oblečení. V jednom obchodě vzal vrtací kladivo a kufříkový kompresor. V bytových domech se mu hodila značková obuv. Během léta byl natolik drzý, že vnikl do bytu, který byl neobývaný, bez vědomí jeho majitele a nějakou dobu v něm s přítelkyní bydlel.

Již v srpnu muži policisté sdělovali podezření ze tří trestných činů, protože se neoprávněně zmocnil osobního vozidla zaparkovaného v ulici Pod Haldou v Příbrami. Odjel s ním k benzínce u Mníšku pod Brdy, kde odcizil průmyslový vysavač v hodnotě deseti tisíc korun.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

2. říjen 2019

