Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj kol má utrum

České Budějovice - Má na svědomí krádež sedmi jízdních kol a dalších věcí.

Českobudějovičtí kriminalisté zahájili včerejšího dne trestní stíhání sedmadvacetiletého mladíka, který má na svědomí sedm krádeží jízdních kol a dalších věcí na Českobudějovicku. Krádežemi způsobil škodu za bezmála 45 000 korun. Navíc byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen a potrestán. Obviněný kradl v lednu a únoru na různých místech v krajském městě. Jízdní kola kradl převážně z kolostavů před domy, v jednom případě se vloupal do garáže, ze které vzal kromě dvou pánských horských jízdních kol navíc dětskou koloběžku, spací pytle a karimatky. Nyní je jeho praktikám konec, kriminalisté podali ve věci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

19. února 2021

vytisknout e-mailem