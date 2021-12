Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj je nejspíš vyznavač zubní hygieny

České Budějovice - Odcizil tři zubní pasty, nekradl však poprvé.

V pátek 10. prosince vstoupil do jedné prodejny ve Čtyřech Dvorech muž (30 let) z Českobudějovicka a zamířil přímo k regálu s vystavenými zubními pastami. Muž si vybral hned tři a ukryl je pod bundu. Následně prošel pokladnami bez zaplacení a opustil prodejnu. Jeho počínání však neuniklo pozornosti ostrahy objektu a byl zadržen. Následně přijela hlídka policistů z obvodního oddělení Čtyři Dvory. Policisté zjistili, že tento pachatel nekradl poprvé. Za obdobný skutek byl v minulosti již několikrát potrestán. Tentokrát ukradl zboží za necelých 300 korun, nicméně se dopustil trestného činu krádeže. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů znovu stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

12. prosince 2021

vytisknout e-mailem