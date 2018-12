Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj je navštívil o Štědrém dnu

SEMILSKO - Po jeho totožnosti policisté pátrají.

Nemilé překvapení čekalo na Štědrý den ráno 48letou ženu z Turnova přímo v jejím bytě. Když kolem půl osmé uslyšela z ložnice ve vedlejší kuchyni šustot, domnívala se, že tam řádí jejich malý psík. Vstala a ještě rozespalá ho šla zkontrolovat, ale místo něj tu uviděla siluetu muže. Zpočátku předpokládala, že je to její syn, protože byl stejně vysoký a štíhlý jako on, ale za chvíli se ukázalo, že je to úplně cizí muž.

Když si jí všiml, lekl se ještě víc než ona a upustil lahev whisky Tullamore Dew, kterou si chtěl odtud odnést. Poté, co lahev dopadla na zem a roztříštila se, vzpamatoval se a utekl. Bohužel i s její peněženkou, kterou před tím našel v její bundě v předsíni. Měla v ní kromě dokladů i dvě platební karty a hotovost 7 400 korun.

Ke krádeži by vůbec nemuselo dojít, kdyby oznamovatelka nenechala klíče ve vstupních dveřích do bytu v zámku zvenčí. Do policejního protokolu uvedla, že to takhle dělá vždy, když je doma, stejně jako její sousedé v tomto bytovém domě. Není divu, že toho někdo zneužil. O to mrzutější je, že zrovna o Vánocích.

Policisté v této souvislosti dodávají, že se s takovým návykem ponechávat klíč přes noc v zámku zvenčí ještě nesetkali a rozhodně ho nikomu nedoporučují. Naopak apelují na to, že klíč patří do zámku zevnitř , a že je nutné dveře uzamykat, i když jste doma. Tím významně snížíte pravděpodobnost toho, že ve své domácnosti překvapíte cizí lidi.

27. 12. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

