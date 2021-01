Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj je asi vášnivý kuřák

České Budějovice - Z obchodu ukradl cigarety za desítky tisíc korun.

K trestnému činu krádeže a poškození cizí věci došlo někdy v době od 30. prosince do 4. ledna v ulici Na Sadech v Českých Budějovicích. Skutek spáchal dosud nezjištěný pachatel, který si pro svůj čin vybral jednu prodejnu. Za použií násilí překonal vchodové dveře do provozovny a následně odtud odcizil několik kartónů cigaret různých značek. Poškozením zařízení prodejny a odcizením cigaret způsobil majiteli prodejny škodu ve výši 70 000 korun. Pachatel tento skutek spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

5. ledna 2021

