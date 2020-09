Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zloděj, co za sebou zamyká

BRNO: Poznáváte muže na záznamu?

Brněnští kriminalisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění pachatelů vloupání do koláren bytových domů v Brně Starém Lískovci. Ve dvou případech ke kterým došlo na přelomu července a srpna letošního roku se jim podařilo zajistit kamerový záznam, na kterém je vloupání zachyceno. Na videu je vidět šikovný zloděj, který se nejprve vloupal do kanceláře správce, ve kterém našel krabičku s klíči od místností v suterénu. Pomocí klíčů se potom jednoduše dostal do kolárny, ze které ukradl téměř nové jízdní kolo v hodnotě 11 tis. Kč. Aby se na krádež brzy nepřišlo, nezapomněl za sebou pečlivý zloděj kolárnu řádně uzamknout. Stejného muže zachytily kamery v jiném domě při vloupání s komplicem, který mu během toho, co překonává zámky dveří, hlídá bezpečný prostor. Ze záběru je patrné, že je během své práce mnohem klidnější, než na záznamu, kdy byl v akci sám. V tomto domě se ztratila dvě jízdní kola v hodnotě 35 tis. Kč. Je však pravděpodobné, že tito muži mohou mít na svědomí i další krádeže. Pokud je tedy poznáváte, zavolejte nám na linku 158.

nprap. David Chaloupka, 30. září 2020

záznamy z vloupání pod článkem

