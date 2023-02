Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zloděj byl dopaden

ŠUMPERK - Postrach obyvatel obcí na Šumpersku skončil ve vazbě.

Minulý týden byl policisty zadržen 33letý zkušený recidivista, který vyrážel za lupem s cílem finančně si polepšit do obcí nacházejících se nedaleko Šumperka. Do některých obcí se vracel i vícekrát, jako například do Hrabišína, Dlouhomilova nebo Petrova nad Desnou. Jeho „šňůra“ je datovaná od Štědrého dne loňského roku až do doby zadržení, takže přibližně měsíc a za tu dobu se mu podařilo spáchat 13 skutků.

Do některých objektů se dostal násilím a jinde mu stačilo stisknout kliku neuzamčené branky či dveří a zjistil, že je otevřeno. To mu zásadním způsobem usnadnilo práci. Tak se lehce dostával na pozemky domů, k jejich garážím a různým přístřeškům, odkud se věci ztrácely nejčastěji. Bral vše, co mělo nějakou hodnotu a dalo se výhodně zpeněžit. Vzhledem k tomu, že je dlouhodobý uživatel návykových látek, peníze potřeboval. Po jeho návštěvě přišli majitelé většinou o stavební nářadí, elektronářadí a různé přístroje, ale zmizel i alkohol, starodávné hudební nástroje, výčepní zařízení a dokonce vzal za vděk i přepravce s prázdnými pivními láhvemi, kterou našel v rekonstruovaném rodinném domě, za kterou při vrácení v prodejně získal hotovost. Ve čtyřech případech odcizil z garáží a různých přístřešků i motorky a jeden skútr, které měl v úmyslu používat i když není řidič. Některé motorky byly nalezeny nedaleko místa, odkud je vzal, protože se mu nepodařilo uvést je do provozu. Ostatní se mu podařily nastartovat a odjet s nimi. Pokud někde narazil na odemčené vozidlo, prohledal ho a pobral vše, co se mu hodilo. V obci Hrabišín se mu podařilo dostat na pozemek u rodinného domu a následně do neuzamčené garáže, kde prohledal vozidlo Š Superb. Z garáže vzal elektronářadí a při odchodu narazil v přístřešku vedle garáže na vozidlo Š Felicia, které mělo dokonce klíče v zapalování. Toho využil, odcizené věci naložil do škodovky a odjel. O tři dny později bylo auto nalezeno odstavené na poli mezi obcemi Hrabišín a Obědné, protože s ním zapadl a nebyl schopen vyjet. V obci Dlouhomilov například narazil na dvě neuzamčená vozidla, která byla odstavená na volně přístupném prostranství. Opět využil příležitosti a pokusil se obě, za pomoci kabelů, nastartovat, ale bezúspěšně. Z jednoho vozidla odcizil alespoň plastový kufr s nářadím. V obci Hrabišín vnikl v nočních hodinách do odemčeného a volně přístupného domu, kde ukradl batoh s peněženkou, v níž byly osobní doklady a platební karta poškozeného. Prohledal i neuzamčené vozidlo, které stálo zaparkované v garáži. Tam ale nenašel nic hodnotného. A obdobným způsobem se dopouštěl i dalších krádeží. Svým jednáním napáchal poškozeným škodu na odcizených věcech za necelých 160 000 Kč a na poškození způsobil škodu 34 000 Kč. Některé z odcizených věcí se podařilo zajistit a vrátit jejich majitelům, část věcí obviněný prodal a zpeněžil a takto získané finanční prostředky použil pro svoji osobní potřebu.

V pátek zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání a obvinil ho ze čtyř trestných činů a to neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a trestného činu krádež, za které mu dle trestního zákoníku hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Nebylo by to poprvé, co by nějaký ten měsíc strávil ve vězení. Z naší strany byl státnímu zástupci vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován a soudkyně na základě podaného návrhu státního zástupce rozhodla o umístění obviněného do vazby, kam byl následně eskortován a kde bude čekat až do rozhodnutí soudu.

por. Mgr. Miluše Zajícová

1. února 2023

