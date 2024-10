Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zloděj byl brzy dopaden

PROSTĚJOV - Z auta ukradl peněženku s desítkami tisíc korun.

V úterý ve večerních hodinách jsme přijali oznámení o krádeži věcí z vozidla na čerpací stanici v Prostějově. Oznamovatel uvedl, že v odpoledních hodinách parkoval na benzince, kdy nechal vozidlo nezabezpečené. Až ve večerních hodinách zjistil, že mu z auta zmizela peněženka s osobními doklady, platebními kartami, finanční hotovostí 60 000 Kč a dalšími drobnostmi, kterou měl položenou na středovém panelu mezi sedadly řidiče a spolujezdce. Hlídka vyjela na místo události a začala získávat materiál, který by vedl k odhalení pachatele. Vzhledem k místní znalosti a zjištěným informacím se začal pachatel, který se mohl uvedeného jednání dopustit, rýsovat. Do pátrání po konkrétní osobě byly zapojeny i policisté z oddělení hlídkové služby. V ranních hodinách byl bez nutnosti použití donucovacích prostředků zadržen 60letý muž bez domova, který byl podezřelý z uvedeného jednání a byl převezen na služebnu. V rámci provedených úkonů vydal policistům finanční hotovost 60 000 Kč, kterou měl stále u sebe a nestihl ji ještě použít pro vlastní potřebu. Dál uvedl, že peněženku se zbylým obsahem nemá, protože ji odhodil do koše na čerpací stanici, kde byla zaměstnancem v ranních hodinách nalezena. Podezřelému, který se ke skutku doznal, bylo ještě téhož dne ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Poté byl z režimu zadržení propuštěn na svobodu. Všechny odcizené věci se tak vrátily k právoplatnému majiteli.

por. Mgr. Miluše Zajícová

10. října 2024

