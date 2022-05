Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zloděj bude zřejmě vyhrávat

KDYNĚ – Z neobývaného domu neznámý pachatel odcizil harmoniku, ošacení a finanční hotovost. Krádeží způsobil škodu za 24 500 korun.

Dne 23. května 2022 přijali policisté z obvodního oddělení policie Kdyně oznámení o vloupání do neobývaného domu v obci Všeruby. K činu mělo dojít v době od začátku měsíce května roku 2022 do sobotního dopoledne. Neznámý pachatel násilným způsobem vnikl do domu, ze kterého odcizil harmoniku, porcelánové sošky, pánské a dámské oblečení a finanční hotovost ve výši 150 euro a 2 500 korun. Zloděj tímto svým jednáním způsobil škodu za 24 500 korun. Kdyňští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež, pátrají po pachateli a odcizených věcech.



nprap. Barbora Šmaterová

24. května 2022

