Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj bude asi užívat wellness v soukromí

KLADENSKO – Z garáže odcizil bazén a vířivku.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno bylo oznámeno dne 2. srpna 2021 vloupání do garáže v Kladně.

Neznámý pachatel v době od 15. června do 2. srpna 2021 za užití násilí se vloupal do jedné z kladenských garáží v ulici Míru. Po překonání uzamčení vnikl dovnitř garáže a následně odtud odcizil bazén s filtrací, vířivku s filtrací a ohřevem, vše značky Intex. Dále odcizil dámské lyže, pánský snowboard a zavlažovací techniku značky Gardena. Tímto svým protiprávním jednáním způsobil majiteli škodu ve výši 32 300,-Kč.

Kladenští policisté případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž garáže v ulici Míru v Kladně. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal do garáže a odcizil věci, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

4. srpna 2021

