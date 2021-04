Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj bude asi kutil, zaujalo ho nářadí

BEROUNSKO – Pomozte při dopadení pachatele.

Vloupání do dodávkového vozidla v současné době prošetřují policisté obvodního oddělení Beroun a po pachateli pátrají.

Dosud neznámý pachatel od 15.30 hodin dne 21. dubna 2021 do 05.50 hodin následujícího dne se za užití násilí vloupal do dodávkového vozidla tovární značky Citroen Jumper, bílé barvy, které bylo v daném čase zaparkováno před domem u pozemní komunikace v obci Lážovice na Berounsku.

Pachatel ze zavazadlového prostoru odcizil různé ruční a elektrické pracovní nářadí, jehož škoda byla předběžně vyčíslena na částku 23 500,-Kč. Jednalo se například o vrtačky, brusku, klíče, šroubováky, imbusy, kladiva a kleště. Dále škoda vzniklá poškozením při vloupání činí 2 000,-Kč.

Policisté případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u dodávkového vozidla značky Citroen Jumper, bílé barvy v Lážovice. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se do vozidla vloupal a odcizil nářadí, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

23. dubna 2021

vytisknout e-mailem