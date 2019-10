Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zloděj bral vše, co mu přišlo pod ruku

BLOVICKO - Dosud neznámý pachatel odcizil ze dvou objektů věci v hodnotě více než třiceti tisíc korun.

Na policisty z obvodního oddělení Blovice se včera, 16. října 2019, obrátil 36letý muž z Plzně. Policistům přišel oznámit, že v době od 6. do 16. října 2019 se mu někdo vloupal na pozemek v malé obci na Blovicku. Policisté zjistili, že pachatel nejprve překonal petlici s visacím zámkem a vnikl na pozemek. Dále překonal další zámek tentokrát FAB u samostatně stojící zděné garáže. Tu prohledal a odcizil křovinořez, rýč, pokosovou pilu, 25 metrů prodlužovacího kabelu a plastovou cívku se čtyřmi zásuvkami a navinutým prodlužovacím třífázovým kabelem v délce padesáti metrů. To mu ale nestačilo a vnikl do dvou stodol, ze kterých odcizil další kabely a 5 kg ústřižků měděných plechů různých velikostí. Celkovou škodu majitel vyčíslil na více než třináct tisíc korun. V té samé obci, v době od 13. do 16. října 2019 byl vyloupen ještě jeden objekt. Pachatel odstranil kovový díl oplocení pozemku a vnikl dovnitř. Přes neuzamčené vstupní dveře se dostal do domu do prostoru schodiště vedoucího do sklepních a půdních prostor domu. V mezipatře pak vypáčil uzamčené dveře vedoucí do obytných prostor domu. Dům prohledal a s sebou si odnesl různé elektrické nářadí, elektrické kabely, vodovodní pákovou baterii, palici, gola sadu v plastovém kufříku, a další věci. Celkovou škodu majitelé obou objektů vyčíslili na více než třicet tisíc korun. Policisté případ kvalifikovali jako přečin krádež a porušování domovní svobody. Policisté na obou místech zajistili maximální počet stop a po pachateli či pachatelích pátrají.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

17. října 2019

