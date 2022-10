Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zloděj bezohledně zneužil situace

OLOMOUC - Při poskytování první pomoci přišla mladá žena o peněženku. V souvislosti s případem pátráme po totožnosti dvou žen, které by mohly přispět k objasnění věci.

Olomoučtí policisté se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti neznámých žen, a to v souvislosti s prověřováním krádeže peněženky s následným neoprávněným zneužitím platební karty.

Ve středu 31. srpna jsme ve večerních hodinách přijali oznámení o odcizení peněženky z volně odložené kabelky v olomouckém nákupním centru. Mladá žena si odložila kabelku na sedačku v prostorách toalet obchodního centra z důvodu, že zde poskytovala pomoc své babičce, u které došlo k náhlé zdravotní indispozici. Žena na místo přivolala zdravotnickou záchrannou službu a před jejím příjezdem střídavě setrvávala u babičky, či v místech před toaletami, aby mohla nasměrovat záchranáře. Kabelce tak nevěnovala patřičnou pozornost, čehož pravděpodobně využil neznámý pachatel. Po převozu babičky do nemocnice si povšimla, že jí v kabelce schází peněženka, která obsahovala finanční hotovost, osobní doklady a platební kartu. Ještě téhož dne došlo k neúspěšnému neoprávněnému zneužití platební karty. Celková způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 1 500 korun.

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, na který trestní zákoník ukládá mimo jiné trest odnětí svobody až na dvě léta.

Policisté zajistili kamerový záznam z místa, na kterém jsou zachyceny dvě neznámé ženy, které by svojí svědeckou výpovědí mohly značnou měrou přispět k objasnění dané věci.

Pokud by někdo z občanů ženy na videozáznamu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty Obvodního oddělení Olomouc 1 na tel. 974 766 651, emailem: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.

por. Bc. Petra Vaňharová

3. října 2022

vytisknout e-mailem