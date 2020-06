Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zloděj alkoholu byl dopaden

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního jednačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.



V nočních hodinách prvního dne v tomto roce měl obviněný vstoupit do společných prostor ubytovny v Sokolově. Poté měl poškodit vstupní dveře do restauračního zařízení a to několik minut prohledávat. Nakonec měl odcizit několik desítek lahví a plechovek alkoholu. To vše si měl vynosit do pokoje na ubytovně, kde byl zrovna ubytován. Tímto svým jednáním měl majiteli restaurace způsobit škodu téměř 50 tisíc korun.

V pondělí 8. června letošního roku si měl ve večerních hodinách vydat k jedné ze středních škol v Sokolově. Tam měl vstoupit na volně přístupnou terasu s posezením a z lednice odcizit několik lahví alkoholu. Když se svým lupem odcházel, tak ho zadržel muž, který byl na návštěvě u muže, kterému lahve alkoholu odcizil. Po příjezdu policejní hlídky byl muž zadržen.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustil v posledních třech letech opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

11. 6. 2020

