Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zločin loupež

PLZEŇ - Proti jinému měl užít pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci.

Policejní komisařka zahájila trestní stíhání 19letého muže, kterého obvinila ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež. Takového jednání se měl mladý muž dopustit dne 9. února 2020 okolo 9 hodiny ráno v Plzni na Skvrňanech v bytě, kde měl být již od nočních hodin na návštěvě, a to ještě společně s dalšími osobami. Bez předchozího konfliktu měl za použití zbraně po jedné z osob, které nespaly, požadovat vydání finanční hotovosti, kterou měl mít poškozený při sobě a činila nejméně 6 tisíc korun. Následně se měl mladík obout do bot, které patřily poškozenému a do bundy, která patřila jedné z přítomných osob v bytě, stejně tak i mobilní telefon, který si měl vzít ze stolku a beze slova odešel. Svým jednáním měl pachatel způsobit celkovou hmotnou škodu ve výši za necelých 13 000 korun. O pár hodin později byl muž policisty vypátrán a zadržen. Komisařka podala podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval. Policisté se případem dále zabývají.

nprap. Veronika Hokrová

14. února 2020

