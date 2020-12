Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zločin krádeže

PLZEŇ - Okradl dvě seniorky v jednom dni. Strážci zákona pachatele vypátrali v brzké době, přičemž ho následně obvinili a z rozhodnutí soudu umístili do vazby.

Na neděli dne 13. prosince 2020 jen tak nezapomenou dvě seniorky, které se staly obětí jednoho pachatele. První poškozenou 85letou ženu si pachatel vyhlédl v Plzni na náměstí Generála Píky. V době okolo druhé hodiny odpoledne pachatel přišel zezadu až k poškozené a za chůze jí strhl z předloktí zavěšenou kabelku, do které sáhl a odcizil z ní peněženku s obsahem finanční hotovosti (přes jeden tisíc korun) a osobní doklad totožnosti, pak od okradené seniorky utekl. Podobnou situaci zažila ve stejný den a jen o cca hodinu později další 85letá seniorka, která si v Částkově ulici nesla v ruce nákupní tašku, ve které měla mobilní telefon, doklad totožnosti, finanční hotovost 700 korun a další cennosti. Opět zezadu za chůze ženě pachatel z ruky vytrhl její tašku a i s obsahem od poškozené utekl. Přivolaní policisté se aktivně vložili do obou případů, kdy získané a prověřené poznatky je navedly na stopu jednoho zloděje, který si tímto způsobem chtěl přilepšit do "vlastní kapsy". Daleko však strážcům zákona neunikl. Ti pachatele dopadli během pár dnů a za usilovné mravenčí práce, přičemž dne 18. prosince 2020 zahájili trestní stíhání 23letého muže, kterého obvinili ze spáchání pokračujícího zločinu krádež. Z minulosti se však nepoučil. V současné době obviněný zpytuje své svědomí ve vazební věznici, kam byl umístěn rozhodnutím soudu.

nprap. Veronika Hokrová

21. prosince 2020

