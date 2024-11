Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zlatý střelec odchází

Jihočeský kraj – Policejní srdcař mjr. Jindřich Paroubek sloužil u sboru více než čtyřicet let.

Mjr. Bc. Jiří Paroubek má za sebou velice pestrou nejen policejní kariéru. Když jeho jméno zazní ve sportovních a policejních kruzích, všichni vědí, o koho jde. Mjr. Paroubek je vedoucí Speciální jednotky Temelín. Jeho pověst ho předchází. Vynikající sportovec, výborný policista, kolega, parťák. Muž, na kterého je vždy spolehnutí, profesionál. Tak o něm mluví jeho kolegové. Nyní, po 41 letech, jeho služba u policie končí.

Do služebního poměru nastoupil v roce 1983 jako instruktor na odloučené sportovní oddělení brokové střelby Brno. Poté sloužil na Školním policejním středisku. Od roku 2015 působil jako vedoucí Speciální jednotky Temelín. Sport a služební příprava, především pak střelba, ho provází celým jeho životem.

Ke střílení ho v roce 1974, jako třináctiletého kluka, přivedl jeho otec, který pracoval jako správce na střelnici. Už tehdy ostatní střelci viděli v tomto českobudějovickém rodákovi obrovský talent a do roka si ho vzali do týmu českobudějovických střelců, protože byl lepší než mnozí dospělí. Jednalo se o střelbu z brokové kozlice na asfaltové terče a tuto disciplínu si zamiloval na celý život. Jak sám říká: „Padesát let jsem strávil střílením. Od jara do podzimu jsem byl na střelnicích, ať už na závodech nebo na tréninku. A nepřestanu ani teď.“ I když už léta netrénuje a jezdí pouze po soutěžích, stále obsazuje první místa. Stejně jako v letošním roce, kdy v září získal titul mistra České republiky v univerzálním trapu v kategorii nad 56 let. K tomuto triumfu dodal: „Trénuju vlastně na závodech, potřebuji cítit ten adrenalin, umím se hecnout a pak se mi daří.“ Pokud započítáme i toto vítězství, má na svém kontě pan Paroubek celkem 13 titulů mistra České republiky. A co vlastně považuje za svůj největší úspěch?

Pan Paroubek na první místo ve výčtu svých úspěchů jednoznačně řadí rok 1986, kdy na mistrovství světa v Německu vybojoval v soutěži družstev spolu s dalšími dvěma střelci titul mistra světa v olympijském trapu ve světovém rekordu. Ze 450 ran dokázali trefit 443 terčů a překonali tak o dva terče dosavadní světový rekord, který do té doby drželi Italové. Mimořádnost jejich výkonu dokazuje i fakt, že tento rekord českých střelců do současné doby jiný tým nepřekonal a jejich rekord tak dosud trvá. Co se týče individuálních úspěchů pana Paroubka, pak je to desáté místo na mistrovství světa v Itálii v olympijském trapu z roku 1985 a dvě druhá místa z mistrovství Evropy v univerzálním trapu z let 1996 a 1998 v Itálii a ve Francii.

Své zkušenosti ze závodů v olympijském a univerzálním trapu uplatňoval po celou dobu své policejní kariéry, kdy učil střílet ostatní policisty a kromě toho se sám zúčastňoval nejrůznějších střeleckých závodů, kde dosahoval mimořádných úspěchů a to i na mezinárodní úrovni. Vrcholem jeho policejní střelecké kariéry byl jednoznačně rok 2022, kdy na Světových policejních a hasičských hrách v Nizozemsku předvedl v prestižní disciplíně – střelbě z brokovnice téměř bezchybnou střelbu a v silné konkurenci dalších téměř čtyřiceti závodníků z celého světa vybojoval celkem 9 zlatých a 1 stříbrnou medaili a zapsal se tak do historie těchto her jako jeden z nejúspěšnějších sportovců vůbec. Za tento úspěch si následně vysloužil titul jihočeský policejní sportovec roku 2022. Tímto výkonem překonal i svůj úspěch z roku 2021, kdy na světových policejních hrách ve Španělsku získal 5 zlatých, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili.

Pan Paroubek díky své zálibě procestoval velký kus světa, navštívil Kamerun, Austrálii, Severní Koreu nebo třeba Gruzii. Střílení se chce věnovat i po odchodu od policie. Nejspíš ho čeká nová role, jeho jedenáctiletá dcera totiž našla rovněž zálibu ve střílení, a jak to vypadá, bude v rukou toho nejlepšího učitele. Panu Paroubkovi přejeme za jihočeskou policii jen to nejlepší, spokojenost a hlavně pevné zdraví. Děkujeme za všechno, hlavně za skvělou reprezentaci jihočeské policie u nás i ve světě.

28. listopadu 2024

