Zlato zůstalo doma

V druhé polovině minulého pracovního týdne se v Praze a na Vysočině uskutečnily mezinárodní závody Speciálních pořádkových jednotek 2019.

Klání se zúčastnilo celkem pět celků, tři domácí, z Brna, Ostravy a Ústí nad Labem, a po jednom ze Slovenska a Polska.

První den závodu se odehrál v pozdních večerních až nočních hodinách na několika místech hlavního města Prahy. Zde týmy na jednotlivých stanovištích plnily profesní úkoly v podobě například pátrací akce, zákroku pod jednotným velením proti „neposlušným“ účastníkům shromáždění, či nepřímou masáží zachraňovali život figuríny na stanovišti Zdravotnické záchranné služby. To vše samozřejmě na čas.

Ještě v noci se všechny týmy přesunuly do Nového Města na Moravě, kde závod pokračoval svou druhou částí. Ta byla zaměřena na fyzickou zdatnost závodících týmů, které musely například vynést raft do prudkého, několik set metrů dlouhého kopce, který měl značné převýšení. Dále museli závodníci, po několikakilometrovém běhu nastřílet na elektronické střelnici či přeházet hromadu štěpky z místa na místo.

Nemalou „zabíračkou“ byla i plavba na raftu na tamní vodní ploše, která by se dala také vnímat jako jízda zručnosti. Týmy totiž při ní musely v co nejkratším čase projet vytyčenou trať, aniž by jakkoli zavadily o jednotlivé branky.

Po ukončení závodu sečetli rozhodčí výsledky a bylo jasno, zlato zůstalo doma. Vítězem závodu se totiž stali policisté speciální po řádkové jednotky z Brna. V závěsu za nimi se v pořadí druhé až páté místo umístili policisté z Ostravy, Ústí nad Labem, Banské Bystrice a polských Katowic.

Vítězové ve výsledku získali poháry dva. Jeden za první místo a druhý putovní, jehož majiteli budou celý nadcházející rok, až do dalších závodů. Zda jim poté zůstane v držení i nadále záleží na tom, jak se v nadcházejícím ročníku umístí.

Závěrem děkujeme všem partnerům, kteří nám se zajištěním závodu pomáhali. Bez jejich pomoci by realizace takto velkého sportovního klání nebyla možná.

por. Mgr. Tomáš Hulan 17. 6. 2019

