Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zlákala ji reklama na výhodné investování

KROMĚŘÍŽSKO: Přišla o téměř půl milionu korun.

Kroměřížští kriminalisté šetří případ podvodu spáchaného na ženě, kterou lákavou nabídkou na investování obral domnělý bankéř o téměř půl milionu korun.

Sedmapadesátiletou ženu zlákala koncem minulého roku internetová reklama možného investování do kryptoměn. Po kliknutí na odkaz, ve kterém žádala sdělení více informací, zazvonil telefon. Představila se v něm údajná pracovnice firmy, která jí objasnila způsob investování. Na její doporučení poslala startovací částku dvanáct tisíc korun na zadaný účet. Poté obdržela identifikační číslo, se kterým se představila v následujícím hovoru domnělému bankéři. Od něj se nechala přesvědčit o navýšení investice o padesát tisíc, což udělala. Po chvíli ji přiměl nainstalovat do svého mobilního telefonu aplikaci k umožnění vzdáleného přístupu. Dle podvržených rostoucích grafů jejich investic na smyšlené internetové stránce ji přiměl v průběhu několika dní k dalším a dalším investicím. Díky vzdálenému přístupu domnělý bankéř prováděl v internetovém bankovnictví bez jejího vědomí změny v nastavení, pojmenování účtů, zvyšování kontokorentu a co hůř, sjednal si navíc na její jméno úvěr. Ten si přeposlal na svůj účet. Po nějaké době se bankéř i společnost odmlčela. Způsobená škoda přesáhla čtyři sta padesát tisíc korun.

Neznámému pachateli tak v případě jeho dopadení hrozí za trestné činy neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, podvod, úvěrový podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací až osm let za mřížemi.

15. února 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout e-mailem