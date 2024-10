Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zkušený recidivista se činil

LITOMĚŘICKO – Během deseti dnů devět „vloupaček“…

V první polovině měsíce září 2024 zaměstnával policisty na Roudnicku tehdy neznámý lapka. Specializoval se převážně na sklepní kóje bytových domů, ale neváhal navštívit i jiné objekty. Ze sklepů si odnášel především zde uložené rybářské, sportovní a turistické potřeby a vše cenné co mohl následně zpeněžit. V jednom případě se vloupal také do rodinného domu, kde ukořistil finanční hotovost a motorkářské vybavení. Škoda je odhadována na více než 100 000 korun.

Policisté na případech intenzivně pracovali a během několika málo dnů se jim podařilo dotyčného vypátrat. Třiapadesátiletý muž z Roudnicka nekradl poprvé a svobody si dlouho neužíval, neboť výše uvedeného jednání se měl dopustit, přestože byl v polovině letošního roku propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, kde se nacházel za obdobnou trestnou činnost.

Po sdělení obvinění pro trestné činy krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci byl na základě rozhodnutí soudu vzat do vazby.

