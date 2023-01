Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zkratka přes koleje může stát život

KUŘIM, VYŠKOV: Policisté upozorňují na nebezpečí v kolejišti

Velké štěstí měl koncem roku dvaatřicetiletý cizinec, kterého v jihomoravské Kuřimi srazil projíždějící rychlík. Mladý muž se do jízdní dráhy vlaku dostal z málo pochopitelných důvodů. Mezi pražce mu měly vypadnout cigarety, kvůli kterým opustil nástupiště a vydal se do kolejiště. Přes to, že nebyl pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nevšiml si tiše a rychle se přibližující soupravy. Spatřil ji až z bezprostřední blizkosti, kdy už nemohl nic dělat. Vlak jej zachytil a odhodil na nástupiště, kde mu po zastavení soupravy poskytl vlakový personál první pomoc a přivolal záchranáře. Hrozivě vypadající srážku muž naštěstí přežil bez tragických následků. Loni došlo na jižní Moravě k 35 střetům vlaku s člověkem, jen šest lidí při nich nezemřelo. Několik osob se na koleje vydalo dobrovolně ukončit svůj život, ale u osmi z celkového počtu sražených se jednalo o neopatrnost či snahu zkrátit si cestu přes koleje. Na neoprávněný vstup do kolejiště se zaměřili i policisté, kteří například ve Vyškově během hodiny odhalili hned 9 přestupců, kteří při přecházení přes koleje riskovali nejen pokutu, ale především svůj život.

por. David Chaloupka 13. ledna 2023

vytisknout e-mailem