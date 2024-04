Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zkouška výkonu auta

HRADECKO - Výsledek - nabourané auto, plot a značka.

V neděli krátce před druhou hodinou odpolední přijal operační důstojník na lince 158 oznámení o řidiči, který na Anenském náměstí v Hradci Králové způsobil dopravní nehodu a další muž se snaží z místa ujet. Do Kuklen okamžitě vyrazily policejní hlídky včetně hlídky dopravních policistů. Díky přítomným svědkům se podařilo vzápětí ustanovit aktéry incidentu. Třiatřicetiletý muž měl prý zkoušet výkon auta. Vyjel ze vrat rodinného domu, nezvládl řízení, najel přes chodník na travnatou plochu u parkoviště, kde narazil do zaparkovaného vozidla. V jízdě pokračoval, porazil dopravní značku a narazil do plotu. Poté jeho kamarád, který ho za volantem vystřídal, zaparkoval zpátky na dvůr.

Policisté oba muže podrobili dechové zkoušce. První - 43letý muž, který boural, nadýchal přes 3,3 promile, druhý - 33letý, měl necelé 1 promile. Při nehodě se nikdo nezranil, ale na vozidlech, na značce a oplocení byla odhadnuta škoda na necelých 50 tisíc korun.

Staršího muže, který nikdy nevlastnil žádné řidičské oprávnění, čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což může skončit až na 3 roky ve vězení. Přestupek mladšího řidiče předají policisté po zaevidování k dořešení ke správnímu orgánu, kde mu hrozí pokuta 7 až 25 tisíc, 6 bodů a zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.

por. Iva Kormošová

8.4.2024



