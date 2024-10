Zkoumání THC a THCA

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o poskytnutí odpovědí na otázky:



"1. Proč PČR používá při zkoumání THC/THCA metodu plynové chromatografie (GC), která zkoumaný vzorek zahřátím na 105-110 °C a následnou dekarboxylací chemicky přeměňuje z THCA na THC, když je přitom světově uznávanými forenzními institucemi používána metoda HPLC, která zkoumaný vzorek nijak chemicky nepřeměňuje a je tak přesnější?



2. Používá Policie ČR jiné alternativní metody zkoumání THC/THCA, jako je například HPLC, k určení přítomnosti THC, nebo je metoda plynové chromatografie (GC) jedinou používanou metodou?



3. Jaká kritéria by musela být splněna, aby se metoda HPLC nebo jiná alternativní metoda stala standardem zkoumání THC a THCA Policií ČR?



4. Když není výše zmíněná EU metodika závazná, jak by se posuzoval revizní posudek, při kterém by byla použita metoda HPLC nebo jiná alternativní metoda?



5. Může osoba podezřelá ze spáchání přestupku nebo jiného protiprávního jednání požádat o použití metody HPLC nebo jiných alternativních metod při zjišťování přítomnosti THCA / THC na základě žádosti, a pokud ano, jaký by byl proces?".



Kriminalistický ústav poskytl žadateli odpovědi na otázky č. 1., 2. a 5. v následujícím znění:



1. Policie užívá při zkoumání vzorků konopí metodu GC podobně, jako přibližně 95 % forenzních pracovišť sdružených v organizaci ENFSI (The European Network of Forensic Science Institutes). Tato metoda je doporučena jako metoda první volby i ve Vámi citované příručce UNODC Recommended methods for the Identification and Analysis of Cannabis and Cannabis products. Tvrzení, že studenou metodu stanovení pomocí HPLC používají světově uznávané forenzní laboratoře, není tedy zcela na místě. V rámci Vaší žádosti uvádíte, že metoda HPLC je používána Forenzním institutem ve Švýcarsku. K tomuto konstatujeme, že daná metoda byla vypracována na oddělení chemie a aplikované biologie Institutu farmacie Zürich. Kriminalistickému ústavu není známo, že by metoda HPLC byla používána též ve Forenzním institutu ve Švýcarsku, který je stálým členem ENFSI.



V minulosti byla metoda GC doporučena jako základní metoda stanovení THC a příslušnou instrumentací, standardy a metodikou byly vybaveny a vyškoleny regionální laboratoře policie.



2. Z důvodu absence příslušné instrumentace není na znaleckých pracovištích policie metoda HPLC používána. Vedle plynové chromatografie se jako screeningová metoda využívá chromatografie na tenké vrstvě.



5. Osoba si může sama zadat zpracování svého znaleckého zkoumání u civilního znalce a předložit jej zpracovateli věci nebo může požádat zpracovatele věci, aby nechal zpracovat znalecké zkoumání podle jejích požadavků. Zpracovatel věci nemá povinnost postupovat podle tohoto požadavku.



K otázkám č. 3. a 4. Kriminalistický ústav vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle § § 15 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.



kpt. Mgr. Václav Kutík, 16. 10. 2024

