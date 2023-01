Zjišťování osobní způsobilosti policistů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o následující informace:



„Otázka č. 1:

Kolik proběhlo řízení ke zjištění osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon

služby v bezpečnostním sboru (dále jen „řízení o osobnostní způsobilosti“) u policistů v letech 2015 až 2022?



Otázka č. 2:

U kolika policistů bylo v letech 2015 až 2022 prováděno opakované zjišťování osobnostní

způsobilosti, a to vč. posouzení policejním psychologem a vypracování jeho závěru?



Otázka č. 3:

Kolik policistů bylo v letech 2015 až 2022 dle závěru psychologa uznáno osobnostně

nezpůsobilých?



Otázka č. 4:

Kolik policistů bylo v letech 2015 až 2022 propuštěno ze služebního poměru pro ztrátupozbytí osobnostní způsobilosti?



Otázka č. 5:

U kolika policistů prováděl činnosti policejního psychologa dle ustanovení § 3 a zejm. dle § 4

odst. 6 vyhlášky (viz níže), tedy zpracoval závěr, přímo vedoucí psycholog XXXXXXX? Kdo v těchto případech prováděl činnosti vedoucího psychologa při přezkumném řízení dle ustanovení § 6 odst. 4 vyhlášky (viz níže)?



Dle vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby

v bezpečnostním sboru, je postup při zjišťování osobnostní způsobilosti následující:

§ 3 - osobnostní způsobilost zjišťuje psycholog bezpečnostního sboru (dále „psycholog“)

§ 4 odst. 6 - psycholog vyhodnotí výsledky zjišťování osobnostní způsobilosti a zpracuje v listinné

podobě 3 stejnopisy závěru

Přezkumné řízení: § 6 odst. 4 - vedoucí psycholog vydá o výsledku přezkoumání závěr, kterým závěr

psychologa potvrdí nebo změní.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadatelce k jednotlivým bodům žádosti sdělila následující informace:



ad 1) Celkem v uvedeném období proběhlo 47 zjišťování osobnostní způsobilosti policistů podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

Počet zjišťování osobní způsobilosti příslušníků Policie České republiky podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb. Rok Počet 2015 18 2016 5 2017 3 2018 2 2019 7 2020 3 2021 6 2022 3 celkem 47

ad 2) Opakované zjišťování osobnostní způsobilosti podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb. bylo v uvedeném období provedeno u 2 policistů.



ad 3) Osobně nezpůsobilých bylo celkem v uvedeném období podle závěru psychologa 25 policistů ze 47, kteří byli vyslání služebním funkcionářem na zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu uvedeného v § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb.

Počet příslušníků Policie České republiky, kteří byli na základě rozhodnutí psychologa osobnostně nezpůsobilí Rok Počet 2015 12 2016 2 2017 1 2018 0 2019 4 2020 1 2021 3 2022 2 celkem 25

ad 4) Celkem bylo v uvedeném období propuštěno 14 osob z důvodu uvedeného v § 42 písm. j) zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Počet příslušníků Policie České republiky propuštěných ze služebního poměru podle § 42 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2003 Sb. Rok Počet 2015 7 2016 4 2017 0 2018 0 2019 0 2020 1 2021 0 2022 2 celkem 14

ad 5)XXXXXXXX prováděl činnost psychologa podle uvedeného ustanovení vyhlášky č. 487/2004 Sb. a v uváděném období ve 2 případech.



V obou případech byla k provedení přezkumného řízení určena psycholožka Policie České republiky XXXXXXXXX, a dále byli v obou případech přizváni další psychologové bezpečnostních sborů v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 487/2004 Sb.



Nad rámec povinný subjekt žadatelce uvedl, že rok vydání závěru psychologa o zjišťování osobnostní způsobilosti se může lišit od roku propuštění policisty.





pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 17. 1. 2023

