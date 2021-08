Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zjištěni tři pachatelé

KLATOVY - Muži se především zaměřili na krádeže katalyzátorů z vozidel, ale projevili zájem i další cizí věci.

Policisté z oddělení obecné kriminality prověřují krádeže několika katalyzátorů z vozidel, kdy se podařilo objasnit tři skutky.

Od komisaře převzali usnesení o zahájení trestního stíhání tři muži ve věku dvaačtyřicet let z obce u Nýřan, pětadvacet let z obce na Janovicku a čtyřiatřicetit let z Klatov. Dva muži byli obviněni ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, krádež a poškozování cizí věci spáchanými formou spolupachatelství, druhý muž dílem samostatně a třetí z přečinu krádež spáchaného spolupachatelstvím.

Dne 17. února vnikli muži ve věku 42 a 25 let do domu v obci u Dlažova, kde rozštípali vchodové dveře, uvnitř odcizili různé nářadí, šperky a další věci. Dále před domem úmyslně společně poškodili vozidlo. Svým jednáním způsobili škodu poškozením za 72 500 Kč a odcizením věcí 39 220 Kč.

Muži ve věku 25 a 34 let společně v Klatovech v ulici Na Bělidle odcizili 8. června z vozidla VW Golf katalyzátor a škoda činí 13 620 Kč.

Dále pětadvacetiletý muž na ulici Dragounské odcizil v areálu firmy odložený katalyzátor v hodnotě 500 Kč.

Muži byli v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost odsouzeni a potrestáni.

nprap. Ladmanová Dana

10. srpna 2021

