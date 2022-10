Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Získali skoro půl miliónu

BRNO VENKOV: Vyhledavačem nabídnutý podvržený odkaz byl hned dvakrát úspěšný.

Hned dvakrát, a se zajímavým konečným benefitem, byl včera úspěšný předem velmi dobře připravený scénář internetového podvodu. Poškození se přes internetový vyhledávač elektronicky přihlašovali do svého bankovnictví, přičemž tak učinili přes podvodníkem nabídnutý podvržený odkaz. Ten byl velmi podobný tomu pravému. Pak už jen, jako obvykle, vyplňovali potřebné údaje. Jenže tímto způsobem poskytovali citlivé údaje přímo podvodníkovi, který je obratem použil. Jedenasedmdesátiletá žena z Tišnovska se takto pokusila přihlásit ke svému kontu. Když se jí to i přes opakované zaslání potvrzovacích kódů nepodařilo, zkusila standardní způsob. Po úspěšném přihlášení zjistila, že jí na kontě chybí skoro sto padesát tisíc korun. Šedesátiletý muž ze Židlochovicka hlásí ztrátu ještě vyšší. Po přihlášení přes podvržený odkaz odeslal potvrzující kód, čím odsouhlasil platbu tři sta tisíc korun. Později uvedl, že byl nepozorný a domníval se, že potvrzuje pouze přihlášení do systému.

por. Bohumil Malášek, 20. srpna 2022

Související dokumenty získali_2010.mp3

Velikost souboru:887,5 KB / formát MP3

