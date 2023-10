Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Získali jsme ocenění za kreativní projekty

KRAJ - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Komunikace a spolupráce s našimi polskými kolegy se stala jedním ze společných jmenovatelů uplynulých měsíců a let, a to především díky Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Žadatelům, mezi kterými bylo i Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, se jejich prostřednictvím otevřela možnost čerpat finanční prostředky na projekty přeshraniční spolupráce.

Konkrétnější podobu využití finančních prostředků vytvořily bohaté dosavadní zkušenosti našich i polských policistů z praxe. „Pro zajištění větší bezpečnosti osob a veřejného pořádku či bezpečnosti na silnicích příhraničních oblastí podél 208 km dlouhé hranice s Polskou republikou, proběhla společná cvičení a byla nakoupena zařízení či přístroje, které společně pomohou zasahujícím policistům v obou státech. Šlo například o obojky s GPS pro psy, kteří v terénu pátrají po pachatelích či pohřešovaných osobách, termovize, monokuláry, osobní kamery, fotoaparáty a podobně,“ vyjmenovává konkrétní způsoby využití finančních prostředků plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstek ředitele pro ekonomiku. V rámci projektů probíhal např. i nácvik technik bezpečné jízdy, práce s GPS a nebo preventivní akce zaměřené na bezpečný pohyb seniorů v horském terénu a v přírodě obecně a také na děti a jejich bezpečné chování na cestách a v běžných životních situacích

„Pro pachatele trestné činnosti totiž neexistují státní hranice, proto musejí být čeští a polští policisté průběžně školeni a připravováni ke společným zásahům a k řešení společných situací, vyžadující oboustrannou policejní koordinaci. Nejefektivnější je nácvik praxe v co nejreálnějších podmínkách včetně práce s potřebným vybavením,“ zdůrazňuje nutnost spolupráce českých a polských policistů plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. A právě takové cvičné zásahy se v uplynulém období uskutečnily a prověřily připravenost policistů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a jejich polských kolegů.

V říjnu roku 2022 byli policisté obou států zapojeni do pátrání po pohřešované osobě v horském terénu. Úkolem společného cvičení realizovaného v rámci mikroprojektu „ Pomáhat a chránit – policie pro obyvatele a turisty na horských stezkách a lesních cestách“ spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, mělo prověřit praktickou činnost hlídek, řídících štábů, společného česko-polského pracoviště Kudowa Zdrój a operačních středisek policejních sborů České a Polské republiky při organizování přeshraničního pátrání. Cvičení zároveň velmi dobře prověřilo navázání spojení, možnosti vzájemné komunikace a koordinace společného postupu zúčastněných složek. Úkolem bylo odhalit případná slabá místa, na kterých je potřeba zapracovat. Nebylo určitě poslední prověrkou možností vzájemné spolupráce mezi PČR a Polskou policií. Konkrétnější informace včetně fotodokumentace naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/cviceni-v-prihranici.aspx

V listopadu roku 2021 šlo o cvičnou situaci, při které policisté jednoho státu pronásledovali za hranice druhého státu prchajícího pachatele, který se na jejich území dopustil nějakého trestného činu. Úkolem dvou jednodenních společných cvičení realizovaných v rámci mikroprojektu „Společné pohraničí - společná bezpečnost“ spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, mělo prověřit praktickou činnost hlídek a operačních středisek policejních sborů České a Polské republiky při přeshraničním pronásledování, a to v obou směrech. A zároveň ověřit možnosti vzájemného dorozumění a možnosti spojení. Bližší informace k pronásledování a video z palubní kamery najdete zde: https://www.policie.cz/clanek/policiste-si-opet-vyzkouseli-preshranicni-pronasledovani.aspx

V uplynulém programovém období realizovalo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve spolupráci s protějškem ve Vratislavi i další projekty zaměřené na mezikulturní komunikaci v mezinárodní spolupráci, vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností v policejních činnostech v manažerské praxi a podobně.

A právě díky rozmanitosti a kreativitě uskutečněných projektů získalo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ocenění v rámci závěrečné konference k programu „Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 2014 – 2020“, která se konala 20. - 21. září 2023 ve Velichovkách.

„Je to pro nás nesmírně cenná známka toho, že vynaložené úsilí všech zúčastněných má smysl a hlavně je zúročeno v praxi při zásazích, pátráních, pronásledováních a podobně. I to jsou situace, s nimiž se naši policisté setkávají a musejí s tím při výkonu služby počítat a být na to také patřičně vybaveni,“ uzavírá plk. Mgr. Petr Sehnoutka.

Více informací k závěrečné konferenci k programu Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 2014-2020 je k dispozici zde: https://www.euro-glacensis.cz/clanky-zaverecna-konference-k-programu-fond-mikroprojektu-v-euroregionu-glacensis-2014-2020.html

Pod výše uvedeným odkazem jsou k dispozici fotografie i jednotlivé prezentace ke stažení.

mjr. Magdaléna Vlčková

3.10.2023







