Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Získal zajímavý lup

BLANENSKO: Zloděj si odnesl finanční hotovost a slitky drahých kovů.

Buď měl zatím neznámý pachatel dobrý tip, nebo mu na zlodějské výpravě do Blanska byla paní Štěstěna pořádně nakloněna. Zloděj se do rodinného domu jedenapadesátiletého majitele dostal po poničení okna do koupelny. Obydlí prohledal a vedle finanční hotovosti a šperků, odcizil i slitky drahých kovů. Získal tak lup za skoro dvě stě tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 3. listopadu 2022

Související dokumenty získal_0311.mp3

Velikost souboru:317,0 KB / formát MP3

