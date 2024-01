Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Získal věci za milión

BRNO: Zloději se v rychlém občerstvení hodilo o šest odložených lahvových piv.

Vcelku zajímavý benefit získali na přelomu roku pachatelé, kter ým není cizí vloupání do nemovitosti. Škodu za téměř milión korun způsobil zatím neznámý pachatel obyvatelům rodinného domu v Ivanovicích. Do příbytku se vloupal po poničení dveří v zadní části budovy. Z domu odnesl několik značkových náramkových hodinek, rodinné šperky, mobilní telefon a dva notebooky.

Ve skladu a dílně firmy v Židenicích získal pravděpodobně jiný zloděj demontované součástky z drahých a barevných kovů za skoro sto tisíc korun. Do budovy se dostal šikovně, aniž by poškodil dveře či okna.

V Králově Poli měl zloděj roli poměrně jednoduchou. Do prodejny s rychlým občerstvením se dostal po poničení dveří. Z pokladny sebral asi patnáct tisíc korun v hotovosti. K tomu vzal i šestici lahvových piv.

por. Bohumil Malášek, 3. ledna 2024

