Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zimní sezóna v Krkonoších začala i "dopravákům"

TRUTNOVSKO - Nezapomeňte na "nulovou toleranci".

V souvislosti se zahájením zimní sezóny o uplynulém víkendu v Krkonoších dopravní policisté z Trutnova odhalili ve Špindlerově Mlýně tři řidiče pod vlivem alkoholu.

Krom toho vrchlabští policisté na Horské ulici dnes před 2. hodinou ranní kontrolovali řidiče vozidla Ford, který se podrobil orientačnímu testu na návykové látky s pozitivním výsledkem. Řidič se však na výzvu policistů odmítl podrobit lékařskému vyšetření, které je spojené s odběrem krve a v současné době mu krom toho, že přišel na místě o řidičský průkaz, ve správním řízení hrozí pokuta do 75 tisíc korun a zákaz řízení až na tři roky.

43letý řidič vozidla Kodiaq, který se podrobil dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 0,52 promile ale i 50letý řidič, který v neděli krátce před 10. hodinou nadýchal 0,99 promile taktéž přišli o „papíry“ a ve správním řízení jim hrozí pokuta do 25 tisíc korun a zákaz řízení od 6 do 18 měsíců.

Upozorňujeme všechny návštěvníky Krkonoš, aby dbali zákona, protože každodenní silniční kontroly jsou na pořadu dne. Tak jako v předešlých letech budeme i nadále, jak při příjezdu, tak rovněž při odjezdu z hor cílit především na řidiče motorových vozidel.

Nezapomeňte na „nulovou toleranci“!

por. Pižlová Šárka, DiS.

9.12.2024, 9:50

