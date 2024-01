Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zimní rady po řidiče

Kutnohorsko - Řidiči, přizpůsobte rychlost jízdy.

Kutnohorští dopravní policisté upozorňují řidiče, aby byli na svých cestách opatrní. Obzvláště v tomto období, kdy riskantní mohou být nejen zatáčky, ale i předjíždění z pruhu do pruhu kvůli vrstvě sněhu. Především pro začínající řidiče, ale i pro ty zkušenější, jsme nalezli užitečná doporučení, která jim pomohou přečkat ve zdraví a beze škod na vozidle zimní období.



Parkování

Neparkujte na kraji silnice

Budete-li bránit průjezdu sněhového pluhu, váš vůz by mohl být zahrnut sněhem či poškozen.

V hluboké břečce mohou přes noc zamrznout pneumatiky tak, že je budete muset vysekávat.

Při parkování u budov vám může ze střechy spadlá lavina pořádně pochroumat střechu.

Při parkování za mrazu hrozí přimrznutí brzdových čelistí a zamrznutí lanovodů. Proto v zimě při parkování nikdy nezatahujte ruční brzdu, ale zabezpečte vůz jinak zařazením rychlosti, podložením kola, či jeho zapřením o obrubník.

Provoz ve sněhu a mrazu

Vůz odstavujte vždy tak, abyste ráno bez problémů vyjížděli. Odstraňte nánosy sněhu v blatnících, aby nezamrzly a neomezily rejd. Podložte stěrače a nezatahujte ruční brzdu, aby nezamrzly lanovody. Před vyjetím dokonale očistěte všechna skla a osvětlení.

Na přímém úseku brzděte přerušovaně. Střídavým sešlápnutím brzdového pedálu a jeho uvolněním v rychlém rytmu docílíte toho, že se kola nezablokují. Ve vozech s ABS se totéž děje automaticky, ale i tak se vždy vyplatí rychlost nepřehánět. Pozor při přechodu z vozu s ABS na jiný!

Pamatujte, že v zatáčce zůstane vůz řiditelný, jen pokud kola nejsou zablokována!

Pozor při vyjetí z hlavní, obvykle posypané vozovky na vedlejší, která posypaná zpravidla není. Mohla by vás překvapit více či méně ujetá vrstva sněhu, případně též náledí.

Ani pohon čtyř kol nepřináší při brzdění zvláštní výhody. I pro "čtyřkolky" platí stejné fyzikální zákony.

Snažte se předvídat náledí. Nejčastěji se tvoří na mostech, ve stinných lesních úsecích a vyjetých podélných stopách.

Udržujte odstup minimálně tolik metrů, kolik je polovina vaší rychlosti v kilometrech.

Skla nerozmrazujte horkou vodou, mohla by prasknout.

Vozte s sebou lopatku, smetáček a pytlík písku či šotolinky.

Denně doplňujte ostřikovače nemrznoucí směsí.

Startujte bez zapnutých elektrických spotřebičů.

Při mytí vozu přelepte zámky, aby do nich nevnikla voda. Led může zámek zevnitř zničit.

Ramínka stěračů při zaparkování podložte, zvedněte nebo vyjměte.

Po nastartování zahřívejte vůz pomalou jízdou, nikdy "netúrujte" motor na místě.

A ještě něco

Dbejte na vhodné (pohybu nezamezující) oblečení a v žádném případě nesedejte za volant v lyžařských botách, pohorkách, sněhulích, či jiné zpevněné obuvi. Při nasedání do vozu je také dobré oklepat z bot sníh. Vysoká vlhkost ve voze uvolněná z tajícího sněhu totiž rychle vytvoří na studených oknech zcela neprůhlednou námrazu. První kilometry, než začne pracovat topení, jeďte raději s otevřeným okénkem.



Zimní značka „Zimní výbava“

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N1 v období od 1. 11. do 30. 4. Pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik a to u motorových vozidel o max. přípustné hmotnosti do 3500kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech.



NEZAPOMEŇTE!

Mokrá silnice je 2x více kluzká než suchá silnice.

Zasněžená silnice je 2x více kluzká než mokrá silnice.

Silnice s náledím je 2x více kluzká než zasněžená silnice.

Brzdná dráha zimní pneumatiky je při 50 km/hod poloviční ve srovnání s letní pneumatikou!

por. Mgr. Vendulka Marečková

preventistka

P ČR Kutná Hora

19. ledna 2024

