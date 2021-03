Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zimní počasí na silnicích stále vybírá svou daň

RYCHNOVSKO – Řidiči, nepodceňujte proto nebezpečné povětrnostní vlivy.

V pondělí 08. března vyjížděli dopravní policisté v okrese Rychnov nad Kněžnou ke třem dopravním nehodám se zraněním. Jednu z hlavních příčin mimo jiné sehrálo sněžení spolu s namrzlou vozovkou.

DN - okres Rychnov nad Kněžnou ze dne 08. 03. 2021Krátce po půl sedmé ráno řídila čtyřicetiletá žena svůj osobní automobil Citroen C3. Jela po silnici I. třídy číslo 14 ve směru od Podbřezí na obec Chábory. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobila svoji rychlost na namrzlé vozovce a vyjela vlevo mimo silnici. Automobil narazil do stromu a převrátil se na střechu. Dopravní nehoda si vyžádala lehké zranění řidičky. Případný alkohol policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku 35 tisíc korun.

DN - okres Rychnov nad Kněžnou ze dne 08. 03. 2021Zhruba o hodinu později jela na silnici I. třídy číslo 11 ve směru od Rybné nad Zdobnicí k Vamberku třiadvacetiletá řidička osobního motorového vozidla Opel Corsa. V klesání v levotočivé zatáčce i ona pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost své jízdy a na mírně zledovatělé silnici dostala s vozidlem smyk. Ten již nevyrovnala a sjela vpravo mimo silnici. Zde se vozidlo převrátilo na bok. Žena při dopravní nehodě utrpěla zranění, které si rovněž vyžádalo převoz k lékařskému vyšetření do nemocnice. I v tomto případě možný alkohol vyloučila provedená dechová zkouška. Celková škoda je odhadnuta na hodnotu 20 tisíc korun.

Krátce před třináctou hodinou na silnici II. třídy číslo 309 řídil osmadvacetiletý řidič ve směru od Bačetína na Provoz osobní motorové vozidlo VW Golf. Při jízdě na členité silnici plné výmolů měl za pravotočivou zatáčkou začít předjíždět před sebou jedoucí vozidlo Fiat Scudo. To v době nehody řídil pětadvacetiletý cizinec. Při předjíždění řidič vozidla VW Golf zřejmě neodhadl boční odstup a svou pravou přední částí vozu zavadil o levý bok vozidla Fiat Scudo. Sjel vlevo do příkopu, kde narazil do stromu. I v tomto případě utrpěl řidič zranění, se kterým byl transportován do nemocnice. Ke zranění jiných osob naštěstí nedošlo. Dechová zkouška u obou řidičů vyloučila požití alkoholu před nebo během jízdy. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku 45 tisíc korun.

Přesné příčiny dopravních nehod a samotné míry zavinění jsou v současné době předmětem dalšího šetření rychnovských dopravních policistů.

Více preventivních informací ohledně jízdy v zimních podmínkách naleznete ZDE.

nprap. Aleš Brendl

09. března 2021; 12:15

