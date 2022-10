Zimní pneumatiky v zimě, letní jen v létě!

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

KUTNOHORSKO - Zimními pneumatikami chráníte své vozidlo, život svůj i ostatních!

Vyhláška č. 30/2001 Sb., která provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, musí mít všichni řidiči v době od 1. listopadu do 31. března alespoň na úsecích vyznačených dopravní značkou „zimní výbava“ (značka C15a a C15b) zimní pneumatiky. Vozidla do 3,5 tuny musí mít zimní pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 4 mm na všech kolech, vozidla nad 3,5 tuny zimní pneumatiky nebo pneumatiky M+S s minimální hloubkou dezénu 6 mm na všech hnaných kolech. Použití zimních pneumatik může být nahrazeno použitím sněhových řetězů. Tak se zabývá zimními pneumatikami naše legislativa.

Zimní pneumatiky mají v zimních podmínkách podstatně kratší brzdnou dráhu. Za zhoršených podmínek to na silnici prostě více klouže. To ví každý řidič. Ne každý řidič si už uvědomuje, že letní pneumatika provozovaná v zimním období s klesající teplotou tuhne a tvrdý povrch pneumatik nejenže hůře přilne k povrchu vozovky, ale také více klouže. To je jeden z hlavních důvodů proč v zimě používat jen zimní pneumatiky.

Kritická hranice pro použití zimních pneumatik je 7 °C, kdy se výkon letních pneumatik výrazně zhoršuje. Pokud teplota klesne pod 7 °C, je nejvyšší čas k přezutí zimních pneumatik.

Směs zimní pneumatiky na bázi siliky se lépe přizpůsobuje nízkým teplotám. Zimní pneumatika má kromě jiné směsi i jiné drážkování. Běhoun zimní pneumatiky se skládá z jednotlivých dezénových bloků, které jsou bohatě protkány lamelami. Při odvalování se lamely pohybují a vytlačují sníh nebo sněhovou břečku z drážek mezi dezénovými bloky. Rovněž lépe odvádějí vodu, čímž dochází ke snížení možnosti vzniku aquaplaningu.

Mnohem častěji jsou silnice mokré s podílem sněhové břečky. Na takovém povrchu, ani nová letní pneumatika s hlubokým dezénem neobstojí, zejména díky její nižší přilnavosti a zvýšené tuhosti vlivem nízkých teplot.

Ještě větší rozdíl mezi letní a zimní pneumatikou nastane v průběhu náledí. Pokud je na vozovce sníh, břečka nebo led, plný počet drážek a dostatečná výška profilu zimní pneumatiky pozitivně přispívají k zajištění dostatečného přenosu hnací a brzdné síly. Pokud hloubka dezénu zimní pneumatiky klesne pod hranici 4 mm, výrazně se snižuje stabilita vozidla, přenos hnacích a brzdných sil, odolnost pneumatiky vůči vzniku aquaplaningu a prodlužuje se brzdná dráha.

Tím nejdůležitějším aspektem pro použití zimních pneumatik je tak především bezpečnostní hledisko. V zimě jako takové je jen díky změně povětrnostních podmínek riziko vzniku dopravní nehody 6x vyšší než v létě.

Zimními pneumatikami chráníte své vozidlo, život svůj i ostatních!

