Zimní období už klepe na dveře

Správné obutí pneumatik.

V období od 1. listopadu do konce března pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu, námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na komunikaci během jízdy bude právě sníh, led nebo námraza vyskytovat, pak mají řidiči povinnost použít na svých vozidlech zimní pneumatiky. Na první pohled by se mohlo zdát, že pokud nebydlíte v horských oblastech, příliš často zimní pneumatiky za celou zimní sezonu potřebovat nebudete. Počasí vás ovšem může během zimy zaskočit v jakýchkoliv geografických polohách a je dobré na to být připraven. A je vhodné také připomenout, že chemické složení letních pneumatik je odlišné od zimních, přičemž v rámci přilnavosti v chladném podzimním a zimním počasí mají mnohem horší vlastnosti, které mohou být příčinou kolize.

Zimní pneumatika by měla mít vzorek nejméně 4mmm u vozidel do 3,5 tuny. U vozidel, která mají hmotnost převyšující 3,5 tuny, by pneumatika měla mít vzorek nejméně 6mmm.

Pozor by si měli dát i řidiči vozící tzv. celoroční pneumatiky. Některé z nich požadavky zákona na provoz v zimě splňují, jiné ale ne. Podle zákona musí být na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S (případně M. S, M/S nebo MS). Za zimní dezén se považuje také speciální dezén, u něhož je na bočnici vyznačeno označení ET, ML nebo MPT. Nenechte se zmást také tím, že je na pneumatice vyobrazena pouze sněhová vločka.

Za nesprávné užití zimních pneumatik Řidičům může hrozit pokuta v příkazním řízení na místě do výše 2000kč u správního orgánu až 2500kč korun.

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

25. října 2022

