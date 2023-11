Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zimní období už klepe na dveře

Praha venkov - VÝCHOD - Správné obutí pneumatik.

Dle zákon o silničním provozu má řidič povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu, námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na komunikaci během jízdy bude právě sníh, led nebo námraza vyskytovat. Na první pohled by se mohlo zdát, že pokud nebydlíte v horských oblastech, příliš často zimní pneumatiky za celou zimní sezonu potřebovat nebudete. Počasí Vás ovšem může během zimy zaskočit v jakýchkoliv geografických polohách a je dobré na to být připraven.

Zimní pneumatika by měla mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nejméně 4 mm u vozidel do 3,5 tuny a u vozidel, která mají hmotnost převyšující 3,5 tuny, by dezén měl mít nejméně 6 mm.

Pozor by jste si měli dát na místa označená dopravní značkou "Zimní výbava" zde můžete pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik (na bočnici pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML, MPT nebo POR. Toto označení musí splňovat i tzv. celoroční pneumatiky, vyobrazení sněhové vločky na těchto pneumatikách je nedostačující.

Za nesprávné užití zimních pneumatik řidičům může hrozit pokuta v příkazním řízení na místě do výše 2000kč a u správního orgánu až 2500kč korun.

prap. Veronika Borovičková

2. listopadu 2023

