Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zima už se hlásí o slovo, máte již vyměněné pneumatiky?

Rakovnicko – Je na čase vyměnit letní pneumatiky za zimní.

Možná se vám zdá, že je ještě čas, ale nenechte se zmást – noční teploty už leckde padají pod bod mrazu a na silnicích se objevily první sněhové vločky. Takže neváhejte a přezujte na zimní pneumatiky co nejdříve, obzvláště pokud často cestujete.

Podle zákona o silničním provozu z. č. 361/2000 Sb. jsou zimní pneumatiky povinné od 1. listopadu do 31. března v případě, že na silnicích je nebo lze předpokládat vrstvu sněhu, ledu nebo námrazy. Na letních pneumatikách je brzdná dráha o poznání delší, což může být v krizových situacích rozhodující. Jestliže je na silnici umístěna značka “Zimní výbava,” znamená to, že tato povinnost platí vždy bez ohledu na stavu povrchu vozovky.

Mějte také na paměti, že zimní pneumatiky by měly mít vzorek minimálně 4 mm. Pokud klesne pod tuto hranici, pneumatika výrazně ztrácí přilnavost, a vy tak máte větší šanci, že na ledu nebo v zatáčce dostanete smyk. A co rozestupy mezi automobily? Na mokré či zasněžené vozovce bychom měli určitě sundat nohu z plynu a udržovat větší odstup, abychom měli čas na bezpečné zastavení, pokud se něco nečekaného objeví před námi.

Proč je důležité přezout včas? Zimní pneumatiky jsou speciálně navrženy tak, aby při teplotách pod 7 °C měly lepší vlastnosti než ty letní. Při nižších teplotách letní pneumatiky ztrácejí pružnost a přilnavost, zatímco zimní zůstávají měkčí a lépe drží na vozovce. Pamatujte, že zimní pneumatiky vám nepomůžou jen v zasněženém terénu, ale také v dešti nebo na mokré vozovce.

A nezapomeňme také na mlhová světla. Zadní mlhovky musíme zapnout vždy, když se dostaneme do husté mlhy, sněžení nebo prudkého deště. To proto, aby nás ostatní řidiči lépe viděli. Co se týče předních mlhovek, ty jsou spíše dobrovolné. Je důležité si uvědomit, že mlhovky mají silné světlo, které může ostatní řidiče oslňovat, proto nezapomeňte mlhová světla vypnout, pokud jsme v obci nebo stojíme v koloně.

Přizpůsobte svoji rychlost aktuálním podmínkám a nezapomeňte – zimní pneumatiky vám mohou doslova zachránit život.

ÚO Rakovník

8. listopadu 2024

prap. Veronika Cafourková

