Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žiletky nacpal do trenek

MOSTECKO - Teď mu hrozí tři roky vězení; Odešel s klíčem od auta.

Někdo šel první zářijové pondělí do školy, jiný šel v ranních hodinách nakupovat za pět prstů. Muž z Litvínovska ve věku 48 let vstoupil do obchodu v centru Mostu již s nekalým úmyslem. Na prodejní ploše tento zákazník obhlédl okolí a pak šel do akce. Nejspíš se potřeboval oholit. Tři balení žiletek si strčil do spodního prádla a doufal, že tam je nikdo nenajde. Za pokladnami byl prodavačkou odhalen a ta ihned přivolala policii. Muž tak musel žiletky z trenek vyskládat na stůl a policejním vozem se svézt na stanici. Jak se ukázalo, tento druh nákupu nepraktikoval Litvínovan poprvé. Minulý rok se vrátil z téměř dvouletého vězení, kam ho za majetkové skutky poslal Okresní soud v Chomutově. Na obvodním oddělení si zadržený převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Za to se může v případě odsouzení za mříže vrátit na další tři roky.

Odešel s klíčem od auta

Policejní vyšetřovatel obvinil 32letého muže ze spáchání trestného činu krádeže. Ten nocoval u svého známého, který se po ránu nestačil divit. Parkovací místo před jeho domem zůstalo prázdné. Stíhaný měl podle kriminalistů ukončit návštěvu tím, že si z botníku bez vědomí majitele vzal klíče od vozidla, se kterým prostě odjel. Následující den se vůz Volkswagen za 400 tisíc korun našel kousek za Mostem odstavený na trávě a odemčený. Naštěstí nebyl hledaný automobil nijak poškozený a chyběl pouze odcizený klíč. Policisté provedli nezbytné úkony trestního řízení a Volkswagen předali původnímu majiteli. Prověřováním celé události bylo jasné, kdo s vozidlem jezdil. Bude-li Mostečan uznán vinným za tuto projížďku s cizím autem, hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

6. září 2023

