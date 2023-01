Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Židle ho minula

CHOMUTOVSKO - Výtržnosti opilého hosta; Nepoučitelný mladík.

Množství vypitého alkoholu nejspíš sehrálo roli v případě incidentu, který se odehrál v prosinci ve Vejprtech. Alkoholem posílený host jedné restaurace tam jinému návštěvníkovi dal facku a chytil ho za ruce. Ten si to nenechal líbit a bránil se tzv. „hlavičkou“. Na to útočník odešel, ale když se po chvíli vrátil, hodil po svém „soupeři“ židlí. Muž stačil uhnout a židle ho tak minula a narazila do zdi. Opilý agresor však pokračoval a kromě omítky tak měl v objektu poškodit ještě dvoje dveře. Celou situaci musela řešit přivolaná hlídka policistů. Ti s výtržníkem provedli dechovou zkoušku s výsledkem přesahujícím 2,5 promile. Hmotná škoda, kterou měl muž svým počínáním způsobit, přesáhla částku 50 tisíc korun.

Kvůli popsanému řádění je 31letý muž podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci. Soud by mu v případě prokázání viny mohl uložit až dvouletý trest.

Nepoučitelný mladík

Ani podmíněný trest odnětí svobody a dvacetiměsíční zákaz řízení motorových vozidel, o němž soud kvůli způsobení nehody pod vlivem alkoholu rozhodl krátce před Vánoci, neodradil 18letého mladíka od dalšího řízení v opilosti. K jeho smůle, stejně jako na podzim, opět řízení nezvládl. Během minulého víkendu projížděl dotyčný v nočních hodinách Jirkovem, kde zřejmě v důsledku vypitého alkoholu nezvládl projet levotočivou zatáčkou a přejel do protisměru. Tam narazil postupně do čtyř zaparkovaných vozidel a způsobil na nich škody v desítkách tisíc korun. Z místa nehody navíc odjel a zastavil až o kus dál. Jeho opileckou jízdu však viděli svědci, kteří přivolali policii. Provedené dechové zkoušky ukázaly hodnoty kolem 2,6 promile alkoholu.

Po nedávném odsouzení má tedy mladý muž znovu problém se zákonem. Tentokrát čelí podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Kromě dalšího zákazu činnosti a peněžitého trestu mu u soudu hrozí až tříleté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 27. ledna 2023

vytisknout e-mailem