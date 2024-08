Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zhodnocení policejních zákroků po fotbalovém utkání

PLZEŇSKÝ KRAJ - Po ukončení fotbalového zápasu, který se odehrál v Plzni dne 15. srpna 2024, nebylo na postupu policie, zákrocích či použití donucovacích prostředků shledáno žádné pochybení.

Po vyhodnocení veškerých nám dostupných materiálů bychom chtěli veřejnost informovat o zhodnocení průběhu bezpečnostního opatření z letošního 15. srpna, kdy se na fotbalovém stadionu Doosan Areně v Plzni proti sobě střetly fotbalové celky FC Viktoria Plzeň a FC Kryvyj Rih a kdy po ukončení fotbalového zápasu došlo k policejním zákrokům.

K průběhu našeho nasazení bychom chtěli objasnit základní klíčové momenty, které měly za následek sled událostí, jež především u několika fanoušků domácího týmu vyvolaly nevoli, rozhořčení včetně spousty peprných výrazů, se kterými jsme byli konfrontováni v rámci bezpečnostního opatření či byly ze strany komentujících zveřejněny v diskusích na sociálních sítích.

V prvé řadě bychom chtěli ujistit veřejnost včetně fotbalových fanoušků, že naším hlavním cílem při těchto utkáních je zajištění bezpečnosti osob a veřejného pořádku. V žádném případě není, ani v nejmenším, naším záměrem vyvolávat či eskalovat konflikt mezi diváky na stadionu či mimo něj a policií. Do prostor stadionu vstupujeme až tehdy, kdy se nepokojná situace nezdaří zklidnit pořadatelské službě, což je hlavní garant bezpečnosti v prostorách stadionu. Ne jinak tomu bylo i po skončení tohoto zápasu, kdy se pořadatelské službě nepodařilo eliminovat protiprávní jednání. To zpočátku spočívalo v tom, že několik plzeňských fanoušků na tribuně napadalo jednoho ze svých příznivců, a to muže, který předtím vstoupil na hrací plochu. Pro to, aby byla zajištěna bezpečnost osob, bylo z naší strany, v souladu s § 2 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, rozhodnuto o nasazení policistů přímo ve vnitřních prostorách. Zde došlo k první konfrontaci mezi fanoušky a policií. Policista, který předtím použil zákonných výzev, na což ale nebylo reagováno, použil donucovací slzotvorný prostředek. Dále docházelo k tomu, že fanoušci domácího týmu začali do policistů strkat, napadat je a v jednom případě došlo i k útoku kopem a pokusy o údery na policistu, který jako zdravotník chtěl poskytnout zdravotní péči zraněnému muži z tribuny. Situace se vyhrocovala, a jelikož hrozilo napadení i dalších policistů, bylo rozhodnuto o zákroku pod jednotným velením, v jehož průběhu byly použity další donucovací prostředky. Po vyvedení osob před stadion, kdy jsme provedli opět zákonné výzvy, v tomto případě reprodukované, tedy hlasité výzvy, k davu osob, se situaci nepodařilo zklidnit, a proto byl použit další slzotvorný prostředek.

Vyhodnocení přibližně 20hodinových videozáznamů a dalších materiálů se zabýval odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Do té doby, než došlo k vyhodnocení našich postupů a použití donucovacích prostředků, jsme nechtěli dělat žádné ukvapené vyjádření. Nyní však můžeme konstatovat, že odborem vnitřní kontroly nebylo na zákroku policie, postupu či použití donucovacích prostředků shledáno žádné pochybení.

Za doplnění ještě stojí, že do současné doby nebyla v této věci podána žádná oficiální stížnost ani trestní oznámení.

Ohledně zranění, která byla na sociálních sítích velmi hojně diskutována, bychom chtěli zdůraznit, že při zákroku nedošlo k žádnému vážnému zranění osob, jeden člověk, který byl vytlačen štítem, upadl na zem, následně však ale pokračoval ve svém jednání proti policii. Do jednoho z dětí strčil omylem jeho otec, když se na tribunu vrátil zpět fanoušek, který se dostal na hrací plochu.

Kriminalisté z Městského ředitelství policie Plzeň se nyní zabývají třemi případy protiprávního jednání v rovině trestných činů, a to pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě a ve dvou případech pro podezření z výtržnictví. Dále máme v deseti případech zaevidována přestupková jednání, která se týkala neuposlechnutí výzev.

Úplným závěrem bychom chtěli tedy ujistit veřejnost, že nebyla použita žádná „policejní brutalita“, jak bylo v některých příspěvcích na sociálních sítích uvedeno. Veškeré použití donucovacích prostředků bylo vyhodnoceno jako zákonné a přiměřené. Platí, a to i v prostorách fotbalových stadionů, že právo a spravedlnost nepatří do rukou fanoušků, i když tyto prostory mohou pokládat za své výsostné území. Naše nasazení v takových případech jako byl tento, není neodůvodněné. Pokud bude na tribunách i před stadionem veřejný pořádek, nebude ohrožena bezpečnost osob a nedojde k protiprávnímu jednání, nebude zapotřebí ani našeho nasazení.

Pokud by měl kdokoliv nějaké podněty, videa či jiné materiály, které by vyvracely toto naše vyjádření, může se obrátit na odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

30. srpna 2024

