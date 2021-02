Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žhář opětovně zaútočil a zapálil dvě vozidla

BEROUNSKO – Pomozte dopadnout pachatele, který je svým žhářstvím nebezpečný.

Hořovičtí policisté v průběhu několika dní prošetřují další dva případy úmyslně založených požárů na Berounsku.

Na linku 158 bylo dne 25. února 2021 přijato oznámení o zapálení vozidla. Neznámý pachatel v době od 23.15 hodin dne 24. února 2021 do 01.00 hodin následujícího dne na pozemku u rodinného domu v obci Komárov – Kleštěnice zapálil osobní vozidlo tovární značky Škoda Yetti, červené barvy. Předběžně vzniklá škoda činí 350 000,-Kč.

Další případ úmyslného založení požáru byl oznámen na policejní linku dne 26. února 2021. V tomto případě dosud neznámý žhář během pěti minut v obci Žebrák v ulici Za dálnicí u haly objektu firmy úmyslně založil požár motorového vozidla značky Ford Tranzit, bílé barvy, a to v časovém rozmezí od 05.45. do 05.50 hodin v pátek 26. února 2021. Pachatel svým jednáním způsobil škodu, která předběžně vyčíslena na částku 100 000,-Kč.

Aby se podařilo pachatele těchto dvou skutků dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků těchto událostí, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u osobního vozidla Škoda Yetti na pozemku u rodinného domu v obci Komárov – Kleštěnice v nočních hodinách kolem půlnoci v době od 24. do 25. února 2021 a nebo pachatele pohybujícího se u dodávkového vozidla Ford Tranzit v obci Žebrák v ulici Za dálnicí u haly objektu firmy v ranních hodinách krátce před šestou hodinou dne 26. února 2021. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který vozidla úmyslně zapálil sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svým svědectvím dopomozte při dopadení pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

26. února 2021

