Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zfetovaného zloděje na útěku nezastavily ani varovné výstřely

ČESKOLIPSKO - Policisté ho po hodinovém pátrání zadrželi v lese.

V pondělí kolem 17. hodiny přijel na rekreační chatu do obce Pihel na Novoborsku příbuzný majitele, který sem dopravil bioodpad, a když se pohyboval po zahradě, zaslechl v chatce podezřelé vrznutí. Šel ji tedy zkontrolovat a uvnitř objevil neznámého mladíka, který se mu začal omlouvat za to, že chatku přechodně užívá a prosil ho, aby ho z ní nevyháněl. Dokonce mu nabídl, že může pracovat na zahradě. O takovou výpomoc ale nikdo nestál, a tak oznamovatel vytočil linku 158 a v chatce ho zamknul. Mladík ale na naše kolegy nečekal a z objektu utekl stejnou cestou, kudy do něj vnikl, a to přes sklep.

V době našeho příjezdu se na místě už nenacházel a naše hlídka začala obezřetně propátrávat široké okolí od chatky až k přilehlému lesu. Protože jde o nepřehledný terén, vyjel tam také psovod se služebním psem. Zakročující hlídka zloděje zadržela ještě před jeho příjezdem. Krčil se za hromadou klestí v lese a svůj úkryt se zdráhal opustit. Opakované výzvy policistů neuposlechl a naivně věřil tomu, že jim uteče. Když se o to pokusil, vyzvali ho, aby se zastavil, jinak proti němu použijí donucovací prostředky. Výzvy na něj neměly žádný účinek, proto kolegové použili jako donucovací prostředek dva varovné výstřely do země. Zloděj i přesto utíkal dál, ale naši dobře trénovaní kolegové ho vzápětí zadrželi.

Zjistili, že se jedná o 29letého muže z komunity českolipských bezdomovců, který už byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen. V době zadržení byl pod vlivem drog a choval se agresivně. Kriminalisté mu kromě vloupání do rekreační chatky v Pihelu prokázali i vloupání do dalších dalších tří objektů na Novoborsku a také krádeže ve třech panelových domech v České Lípě s celkovou škodou 137 400 korun. Bral vše, co se dá rychle prodat, například elektrokoloběžku, jízdní kola, elektrocentrálu a další věci. Vzhledem k tomu, že nemá žádný příjem peněz, můžeme předpokládat, že by v majetkové trestné činnosti na svobodě pokračoval. Vyšetřovatel ho zadržel v policejní cele a potom, co ho obvinil z přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, dal státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. Dnes dopoledne ho soudce do vazby poslal. Tentokrát mu hrozí tříletý trest odnětí svobody.

19. 1. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

