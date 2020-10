Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ženy vstoupily do bytu

SOKOLOVSKO – A vulgárně měly urážet uživatelku bytu.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody dvěma ženám ve věku 24 a 51 let.



Dvojice žen měla v sobotu 24. října letošního roku před 22. hodinou vstoupit do bytu v jednom menším městě na Sokolovsku. Sedmačtyřicetiletá v bytě bydlící žena měla dvojici žen, se kterou již měla v minulosti několikrát spory, okamžitě vyzvat, aby byt opustila. Ženy na to ovšem nereagovaly a v bytě měly několik minut setrvat. Následně měly sedmačtyřicetileté ženě vulgárně nadávat, a to až do příjezdu přivolané policejní hlídky. Ta poté obě ženy zajistila a převezla na obvodní oddělení k dalším úkonům.



V případě prokázání viny hrozí dvojici žen trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 10. 2020

